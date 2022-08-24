الوزير حجار: نرفض إقامة مخيم للنازحين السوريين في الصرفند – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2022 - 17:14

الوزير حجار: نرفض إقامة مخيم للنازحين السوريين في الصرفند

منذ 1 ساعة 24 August، 2022
هكتور حجار
لبنان

تعليقاً على المعلوماتِ التي تحدثت عن مشروعٍ لانشاءِ مخيّمٍ للنازحين السوريين في منطقةِ الصرفند الجنوبية قربَ مشروعِ القاسمية، أعلن وزيرُ الشؤونِ الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار انَ “هذا الأمرَ غيرُ مقبولٍ كونَه يشكّلُ إنتهاكا لسيادةِ الدولةِ اللبنانية، كما يُلحقُ ضرراً بالمواردِ المائيةِ في المنطقة، ويشكلُ خطراً على البيئة ويعرّضُ النازحين لمخاطرِ الفيضاناتِ واحتمالِ الإخلاء”.

وذكّرَ حجار الجهاتِ المعنيّةَ بضرورةِ التنسيقِ معَ وزارتيِ الشؤونِ الاجتماعيةِ والداخليةِ والبلدياتِ في أيِّ شأنٍ يتعلّقُ بالنازحين مؤكداً انَ أيَ جهةٍ تعملُ خلافَ ذلك ستَتعرضُ للملاحقةِ القانونية.

المصدر: قناة المنار

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