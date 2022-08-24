الوزير حجار: نرفض إقامة مخيم للنازحين السوريين في الصرفند

تعليقاً على المعلوماتِ التي تحدثت عن مشروعٍ لانشاءِ مخيّمٍ للنازحين السوريين في منطقةِ الصرفند الجنوبية قربَ مشروعِ القاسمية، أعلن وزيرُ الشؤونِ الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار انَ “هذا الأمرَ غيرُ مقبولٍ كونَه يشكّلُ إنتهاكا لسيادةِ الدولةِ اللبنانية، كما يُلحقُ ضرراً بالمواردِ المائيةِ في المنطقة، ويشكلُ خطراً على البيئة ويعرّضُ النازحين لمخاطرِ الفيضاناتِ واحتمالِ الإخلاء”.

وذكّرَ حجار الجهاتِ المعنيّةَ بضرورةِ التنسيقِ معَ وزارتيِ الشؤونِ الاجتماعيةِ والداخليةِ والبلدياتِ في أيِّ شأنٍ يتعلّقُ بالنازحين مؤكداً انَ أيَ جهةٍ تعملُ خلافَ ذلك ستَتعرضُ للملاحقةِ القانونية.

المصدر: قناة المنار