الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع وزير خارجية فرنسا إمكانية زيارة بعثة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2022 - 20:40

الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع وزير خارجية فرنسا إمكانية زيارة بعثة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا

منذ 2 ساعة 23 August، 2022
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