400 قاض بحثوا في اضرابهم وقرروا الاستمرار في الاعتكاف وإبقاء اللقاءات مفتوحة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2022 - 15:00

400 قاض بحثوا في اضرابهم وقرروا الاستمرار في الاعتكاف وإبقاء اللقاءات مفتوحة

منذ 32 mins 23 August، 2022
قصر العدل
لبنان

عقدت الجمعية العمومية للقضاة اجتماعا لها في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، حضرها نحو 400 قاض يتقدمهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وأعضاء في مجلس القضاء وقضاة في محاكم التمييز والاستئناف والنيابات العامة والمحاكم والدوائر القضائية كافة.

وافاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام “ان المناقشات تناولت أسباب الاعتكاف الذي دخل أسبوعه الثاني، وما يعانيه قضاة للنان من ظروف مادية ومعنوية واجتماعية وصحية صعبة.

وفي ختام المداولات تبين أن الاتصالات مع المسؤولين لم تفض الى أي نتيجة لتحقيق الحد الأدنى من مطالب القضاة، فقرر المجتمعون وبالاجماع الاستمرار في الاعتكاف وإبقاء اللقاءات مفتوحة لمتابعة كل التطورات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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