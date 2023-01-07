القضاة يفكون اعتكافهم بعد تسوية مالية.. – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2023 - 01:46

القضاة يفكون اعتكافهم بعد تسوية مالية..

منذ 5 ساعة 6 January، 2023
تقارير مصورة - لبنان

القضاة يستأنفون عملهم مطلع الاسبوع القادم بعد اضراب استمر أكثر من خمسة اشهر.

المصدر: قناة المنار

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