أربعون عاما.. في سطور – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2022 - 21:24
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اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي في قطاع غزة ناقش قضايا مركزية ووطنية
بيان مشترك لحركتي حماس والجهاد: المقاومة خيارنا الاستراتيجي وهي مستمرة وبتنسيق عال ومتقدم بين الحركتين والفصائل كافة
حركتا حماس والجهاد الإسلامي: نحذر العدو من أي غدر تجاه شعبنا ومقاومته الباسلة وسيكون ردنا عليه حازما وحاسما وموحدا
جرافات الاحتلال تهدم 8 منازل فلسطينية قيد الإنشاء في قرية الديوك غرب أريحا
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يجري اتصالا مطولاً مع المبعوث الاميريكي المكلف بمفاوضات الترسيم عاموس هوكشتين
المكتب الإعلامي لأبو صعب: هوكشتين أطلع بو صعب على آخر الاتصالات مشيراً إلى أنه سيعاود التواصل معه خلال أسبوع
المكتب الإعلامي: ابو صعب جدد التأكيد على موقف لبنان لافتا الى عامل الوقت ومشددا على ضرورة العمل ضمن المهل المقبولة
المكتب السياسي لحركة أمل: لضرورة التيقظ لما يحاك في دوائر القرار الصهيوني والقوى الداعمة له ضد لبنان في دوره ومصالحه
المكتب السياسي لحركة أمل: لاختزال الخلافات الضيقة والدعوة للانخراط الجدي في حوار يؤمن انتخاب رئيس للجمهورية
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: الجمهورية الإسلامية اليوم أقوى من أي وقت مضى والأعداء أضعف من أي وقت مضى
السيد رئيسي: نحن عازمون على المضي بطريقنا وسنقطع ايدي المستكبرين من المنطقة
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: ردّ إيران على المقترح الاوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي كان معقولا
المبعوث الروسي الى مفاوضات فيينا: إيران قدمت مقترحات معقولة بشأن الاتفاق النووي ونأمل أن لا تتأخر واشنطن بالرد
رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق: القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع ويطبق القانون وفق الدستور والتشريعات
البنك المركزي الألماني: عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز سيضع ضغطاً كبيراً على الأسر والشركات في الشتاء المقبل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصف عملية قتل إبنة المفكر الكسندر دوغين بـ"الجريمة الدنيئة"
جهاز الأمن الفدرالي الروسي: اغتيال داريا دوغين جرى بتخطيط وتنفيذ من الاستخبارات الأوكرانية
أربعون عاما.. في سطور
منذ 1 ساعة
22 August، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
أربعون عاما.. في سطور.
المصدر:
قناة المنار
الاربعون ربيعا
المقاومة الاسلامية
حزب الله
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