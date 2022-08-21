مراسل المنار: جيش العدو يلقي عددا من القنابل المضيئة في أجواء محيط موقع “الرادار” العسكري مقابل بلدة شبعا وسط تحليق لطائرة من دون طيار في أجواء المزارع و تلال كفرشوبا المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2022 - 23:32
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مراسل المنار: جيش العدو يلقي عددا من القنابل المضيئة في أجواء محيط موقع “الرادار” العسكري مقابل بلدة شبعا وسط تحليق لطائرة من دون طيار في أجواء المزارع و تلال كفرشوبا المحتلة
منذ 49 mins
21 August، 2022
العدو الاسرائيلي
تلال كفرشوبا
قنابل مضيئة
مزارع شبعا
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