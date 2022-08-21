قوى الأمن: توقيف منتحلي صفة أمنية نفذا عملية سلب بقوة السلاح في بيت مري

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف هوية المتورطين بقضايا السرقة والسلب، وبنتيجة الاستقصاءات المكثفة التي قامت بها، تمكنت من تحديد هوية شخصين نفذا عملية سلب بقوة السلاح في بلدة بيت مري من خلال انتحالهما صفة أمنية، وسرقا أموالا ومجوهرات تقدر قيمتها بعشرات آلاف الدولارات، هما ع. ز. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسية) ع. ن. (مواليد عام 2002، لبناني الجنسية) وهما من الأشخاص الخطرين والمسلحين بصورة مستمرة.

بتاريخ 16-8-2022، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفذت القوة الخاصة في الشعبة عملية متزامنة في محلتي حي السلم وصحراء الشويفات، نتج عنها توقيفهما، وضبط مسدس حربي في حوزة أحدهما.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما وأنهما نفذا عملية سلب بقوة السلاح في بلدة بيت مري استهدفت منزل أحد المواطنين بعد انتحالهما صفة أمنية، وقاما بتكبيل أصحاب المنزل وسرقة الأموال والمجوهرات، كما اعترفا بتعاطي المخدرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام