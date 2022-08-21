الدفاع المدني العراقي يحدد أسباب اِنهيار التربة في قطارة الإمام علي (ع) في كربلاء المقدسة ويؤكد استمرار الإنقاذ

حددت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، أسباب اِنهيار التربة في قطارة الإمام علي (ع)، فيما أكدت استمرار عمليات الإنقاذ.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “فرق إنقاذ الدفاع المدني تواصل عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي (ع) في كربلاء المقدسة باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني في بغداد وإسناد فرق إنقاذ محافظات بابل والديوانية والمثنى كجهد ساند لفرق إنقاذ كربلاء المقدسة بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان”.

وأضافت، أن “العمل مستمر طيلة ساعات اليل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر اتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم”، لافتةً الى أن “الفرق نجحت بإخراج طفلين وصبِيٍّ بصحة جيدة تم نقلهم الى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي ومازلت تجهاد وتواصل اعمال الإنقاذ لحين إخراج جميع المحتجزين من الزائرين والعمال”.

وذكرت، أن “المعلومات الأولية تشير الى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار ؛ ما أدّى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين”.

المصدر: واع