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شويغو: العملية الخاصة في أوكرانيا سببها التهديدات غير المقبولة لأمن روسيا

منذ 3 ساعة 20 August، 2022
شويغو
أخبار دولية - روسيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن “قرار إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا جاء بسبب التهديدات غير المقبولة لأمن روسيا التي شكلتها السلطات الأوكرانية”.

وأضاف شويغو في كلمة خلال “المؤتمر الدولي الأول المناهض للفاشية” السبت “على مدى ثماني سنوات، ارتكب نظام كييف جرائم صارخة ضد مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”، وأوضح أن “آلاف الأبرياء، بمن فيهم الأطفال، لقوا حتفهم هناك. وفي الوقت نفسه، بدأ حلف شمال الأطلسي احتواء أوكرانيا، كل هذا خلق تهديدات غير مقبولة لأمن روسيا”.

وقال شويغو إنه “على هذه الخلفية، اتخذ القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية في شباط/فبراير الماضي، القرار الصائب الوحيد بإجراء عملية عسكرية خاصة”، مضيفا أن “هدفها الرئيسي هو حماية سكان دونباس من الإبادة الجماعية التي كان يقوم بها نظام كييف”.

المصدر: روسيا اليوم

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