الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت يوم 31 تموز/يوليو مواد كيميائية سامة ضد قواتنا في زابوروجيه (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2022 - 18:40
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وضع حجر الأساس لمعلم جنتا السياحي الجهادي "حكاية الطلقة الأولى" برعاية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
السيد حسن نصرالله: موضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط والغاز والحقوق اللبنانية لا علاقة له بالإتفاق النووي الايراني
السيد نصرالله: إذا قُدّم للدولة اللبنانية ما تطالب به فنحن ذاهبون للتهدئة واذا لم يعطَ لها ما تطالب به فذاهبون للتصعيد
السيد نصرالله: العين يجب ان تكون على كاريش وعلى الحدود اللبنانية وعلى الوسيط الأمريكي الذي لا يزال حتى الآن يضيع الوقت
السيد نصرالله: في موضوع الدولار الجمركي نقول ان هذه القفزة في الرسم الجمركي ورفعه الى عشرين ألفاً مؤذية وغير مناسبة
السيد نصرالله: رفض الشاب اللبناني شربل أبو ضاهر مواجهة اللاعب الصهيوني في بطولة بأبو ظبي هو عنوان من عناوين المقاومة
السيد نصرالله: نؤكد على ضرورة مواصلة الجهد لتشكيل حكومة حقيقية ونرجو الا يتوقف الجهد الذي شهدناه في اليومين الماضيين
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: من حقنا السيادي أن نستثمر غازنا من أجل تحقيق الرفاه لشعبنا
النائب محمد رعد: نحن ماضون بالموقف الحر والأخلاقي الذي يجعلنا أسياداً في التصرف بما نمتلكه في مياهنا وأرضنا من ثروات
الجيش اللبناني يفكك عبوتين وهميتين لا تحتويان على مواد متفجرة في منطقة المصيطبة في بيروت
قوى الأمن الداخلي: عثر عند التاسعة صباحاً على جسم مشبوه في محلة سليم سلام ـ زاروب العمارة ـ بالقرب من جامع المصيطبة
الأمن الداخلي: بعد عزل المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء خبير المتفجرات كشفه تبين ان الجسم عبارة عن عبوتين وهميتين
اللجنة الشبابية لدعم القضية الفلسطينية تحيي البطل اللبناني شربل أبو ضاهر على رفضه مواجهة لاعب الكيان الصهيوني
اللجنة الشبابية: الموقف الذي اتخذه البطل أبو ضاهر خلال بطولة العالم للفنون القتالية في أبو ظبي مشرّف وينم عن روح عالية
وسائل إعلام فلسطينية: إندلاع مواجهات في جبل العرمة ببيتا جنوب نابلس بعد اقتحام مستوطنين للمكان بحراسة قوات الاحتلال
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم قرية عزموط شمال شرق محافظة نابلس وتطلق النار والقنابل الغازية باتجاه الفلسطينيين
شرطة الاحتلال تقتحم حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى
الحركة الأسيرة: إدارة العدو في السجون تراجعت عن التفاهمات التي حصلت معهم في شهر آذار الماضي وعاودت التنكيل بالأسرى
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: النضال في الأراضي المحتلّة اصبح اكثر اتساعا بعدما انتقل إلى الضفّة المحتلة
اللواء سلامي: رغم الحدود والقيود المفروضة في المساحة الفاصلة بين الضفة وغزة يجري إطلاق المئات من الصواريخ والقذائف
اللواء سلامي: هذه العمليات دليل على قدرة المقاومة على اختراق الحصار الأمني
مستشار فريق المفاوضات الإيراني: إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية لم يكن شرطاً مسبقاً لأي اتفاق
محمد مرندي: طهران ستبقي اسم القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط ضمن قائمة الإرهاب
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت يوم 31 من الشهر الماضي مواد كيميائية سامة ضد قواتنا في زابوروجيا
الخارجية الروسية: سنرد بشكل مناسب على قرار رومانيا إعلان أحد موظفينا شخصاً غير مرغوب فيه
الدفاع التايوانية: 17 مقاتلة صينية و5 سفن حربية عبرت قرب الخط الفاصل لمضيق تايوان
الصومال: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي استهدف فندقا في مقديشو الى 10 أشخاص على الاقل
منظمة الصحة العالمية توصي بزيادة التطعيم وارتداء الكمامات للحماية من الأوميكرون في الخريف
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت يوم 31 تموز/يوليو مواد كيميائية سامة ضد قواتنا في زابوروجيه (روسيا اليوم)
منذ 3 ساعة
20 August، 2022
اخبار اوكرانيا
الدفاع الروسية
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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت مواداً كيميائية سامة ضد قواتنا في منطقة زابوروجيه
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