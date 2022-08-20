اللجنة الشبابيّة والطلابيّة لدعم القضيّة الفلسطينيّة: تحيّة للبطل اللبناني شربل أبو ضاهر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2022 - 14:02

اللجنة الشبابيّة والطلابيّة لدعم القضيّة الفلسطينيّة: تحيّة للبطل اللبناني شربل أبو ضاهر

منذ 1 ساعة 20 August، 2022
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لبنان

حيّت اللجنة الشبابيّة والطلابيّة لدعم القضيّة الفلسطينيّة البطل اللبناني شربل أبو ضاهر على موقفه المشرّف بانسحابه من بطولة العالم للفنون القتاليّة المختلطة في أبو ظبي؛ رفضًا لمواجهته لاعبًا صهيونيًّا.

ورأت اللجنة أنّ هذا الموقف المشرّف الذي اتخذه البطل أبو ضاهر موقف ينمّ عن روح صراعيّة عالية ترفض منح العدوّ شرف الاعتراف بوجوده الاحتلالي على أرضنا.

وأكدت اللجنة خطورة توظيف الرياضة كمدخل للتطبيع الرسميّ والشعبيّ، مشددة على ضرورة التصدّي لكافة محاولات كيان الاحتلال باستغلال الرياضة والفنّ والثقافة في سبيل تلميع جرائمه المستمرّة والمتزايدة على حقوق الشعب الفلسطينيّ، وفرض نفسه “دولة طبيعيّة” في المنطقة.

ودعت جميع الرياضيّين اللبنانيّين والعرب وشعوب المنطقة العربيّة وشبابها وأحرارها، إلى مواصلة مقاومة التطبيع بكلّ أشكاله، ورفض محاولات استغلال الرياضة في تمريره.

كما طالبت اللجنة الشبابيّة والطلابيّة الأنظمة العربيّة بالرضوخ لتوجّهات شعوبها الرافضة للتطبيع مع العدوّ الصهيونيّ ولاستضافة ممثّلين عنه في بطولات دوليّة، معتبرة أنّ “المحافل الرياضيّة ساحة للمقاومة، فكلّ التحيّة للبطل شربل أبو ضاهر ولكلّ الرياضيّين العرب الرافضين للتطبيع”.

المصدر: موقع المنار

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