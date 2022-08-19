وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين.. إصابتان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2022 - 09:24

وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين.. إصابتان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس

منذ 1 ساعة 19 August، 2022
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عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة طوباس بهدف اعتقال عدد من المواطنين، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين.

وأوضحت المصادر، بأنه خلال الاشتباكات مع الاحتلال أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال، كما أصيب مواطن يبلغ ( 60 عاما) برصاص الاحتلال أثناء خروجه من المسجد في مدينة طوباس.

وقالت المصادر:” إن قوات الاحتلال اعتقلت ابعة شبان من المدينة خلال عملية الاقتحام.

المصدر: فلسطين اليوم

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