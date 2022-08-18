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August 18 2022 - 16:30

لجنة المال تطلب من المالية أرقاما واقعية للموازنة

منذ 29 mins 18 August، 2022
تقارير مصورة - لبنان

لم تنتهِ لجنةُ المالِ والموازنةِ النيابيةُ من درسِ مشروعِ الموازنةِ للعامِ الفينِ واثنينِ وعشرينَ بعدما طرأَ تعديلٌ على جدولِ اعمالِ جلستِها اليوم جراءَ الكتابِ المرسلِ من رئيسِ الحكومة نجيب ميقاتي الى وزير المال يوسف خليل حولَ احتسابِ الدولارِ الجمركي على سقفِ العشرينَ الفَ ليرة.

من جهته، أكد رئيسُ اللجنةِ ابراهيم كنعان ان اللجنةَ امهلت وزارةَ المالِ اسبوعاً اضافياً لتقديمِ ارقامٍ حقيقيةٍ وواقعيةٍ حولَ تمويلِ الاعتماداتِ الواردةِ في الموازنةِ وحولَ الاثرِ المالي للدولار الجمركي ليُبنى على الشيءِ مقتضاه.

المصدر: قناة المنار

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