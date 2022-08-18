الملخص اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 390 عنصر من العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في الإفادة اليومية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن الضربات فائقة الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث كبد الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الفضائية الروسية العدو خسائر فادحة في منطقة أفدييفكا، وفقدت الكتيبة رقم 37 من لواء المشاة الآلي رقم 56 للقوات المسلحة الأوكرانية قدرتها القتالية تماما، بعدما وصلت خسائرها إلى 60% من الأفراد، وجلبت قيادة مجموعة “دونيتسك” العملياتية والتكتيكية بقايا الكتيبة إلى المؤخرة لإعادة تنظيمها.

كذلك فقد لقي أكثر من 80 عنصر من العناصر الأوكرانية القومية المتطرفة حتفهم، وأصيب أكثر من 50 آخرين جراء الضربات الروسية بالأسلحة فائقة الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية لنقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للكتيبة رقم 18 من اللواء رقم 35 بحري التابع للقوات المسلح الأوكرانية في مناطق “بيلايا كرينيتسا” و”فيليكويه أرتاكوفو”.

كما أصابت أسلحة أرضية فائقة الدقة القاعدة المؤقتة لتمركز المرتزقة الأجانب في مدينة خاركوف، وقتلت أكثر من 90 مسلحا.

كما قتل أكثر من 60 عنصر من العناصر الأوكرانية القومية المتطرفة بمنطقة نيكولاييف، وتم تدمير 8 وحدات من المركبات الخاصة بضربة جوية من القوات الجوية الفضائية الروسية عند نقطة الانتشار المؤقت للكتيبة الأولى من الفرقة الأولى من اللواء الميكانيكي رقم 28 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

ونتيجة للضربات المدفعية المركزة التي شنتها القوات الروسية على المواقع القتالية للواء الاقتحام رقم 95 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية تم تصفية أكثر من 250 من العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة.

كذلك يواصل الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية قصف المنشآت العسكرية على الأراضي الأوكرانية، حيث تم، خلال الـ 24 ساعة الماضية، استهداف 5 مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك اللواء الآلي رقم 72 في منطقة “أرتيميفسك”، واللواء الجوي رقم 46 في منطقة قرية “بيلايا كرينيتسا” بمنطقة خيرسون، إضافة إلى نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 234 مقاطعة.

كما تم تدمير 3 مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة في مناطق قرى “زفانوفكا” و”فسيوكوفكا” بجمهورية دونيتسك الشعبية، و”بيريزنيغوفاتويه” بمنطقة نيكولاييف.

ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 10 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق قرى “ييغوروفكا” و”ستاروملينوفكا” و”نوفوغرودوفكا” بجمهورية دونيتسك الشعبية، و”ياكوفينكوفو” و”ليسنايا ستينكا” و”زيليوني غاي” و”كوتشوبيفكا” في منطقة خاركوف، و”بيزيمينويه” و”تشاريفينكويه” بمنطقة خيرسون.

إضافة إلى ذلك، فقد تم إسقاط 3 قذائف من راجمات الصواريخ المتعددة بالقرب من قريتي “توبولسكويه” و”سليغوفكا” في منطقة خاركوف.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

267 طائرة

148 مروحية

1757 طائرة بدون طيار

366 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

4340 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

800 راجمة صواريخ متعددة

3312 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

4938 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وكالات