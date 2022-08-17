الدفاع الصينية: سنرسل قوات عسكرية إلى روسيا لإجراء مناورات مشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2022 - 14:32
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الرئيس ميقاتي من بعبدا: بحثنا في تشكيلة الحكومة وللحديث صلة ووجهات النظر كانت متقاربة
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السفير السوري علي عبدالكريم علي: لبنان خطا خطوة ايجابية في اتجاه عودة اللاجئين أما سوريا فكل التسهيلات للعودة موجودة
السفير السوري: مصلحة السوري العودة إلى سوريا ومصلحة لبنان فتح الحدود والتنسيق في هذا المجال يفتح الباب أمام العودة
وزير العمل مصطفى بيرم: هناك سلع جرى اعفاؤها من تعديل الدولار الجمركي والمسألة طالت سلعاً محددة
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الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 اصابات برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس
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لجان الصيادين: عمليات ملاحقة ومطاردة وإطلاق نار بين الحين والاخر تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تؤجل النظر بدعوى حل البرلمان إلى الثلاثين من الشهر الجاري
كوريا الجنوبية تعلن عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخي كروز ضمن تجاربها الصاروخية المتكررة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في احتفال وضع حجر الأساس لمشروع معلم جنتا للسياحة الجهادية الجمعة الساعة 5:30 عصراً في بلدة جنتا_ يحفوفا البقاعية
الدفاع الصينية: سنرسل قوات عسكرية إلى روسيا لإجراء مناورات مشتركة
منذ 1 ساعة
17 August، 2022
الدفاع الصينية
الصين
روسيا
مناورات مشتركة
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