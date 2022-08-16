رئيس تحالف الفتح هادي العامري يستقبل المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت ويناقشان المستجدات السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2022 - 17:24
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الأركان العامة الروسية: واشنطن تعمل على زيادة قدراتها الهجومية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتدرس نشر صواريخ باليستية
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وزير الدفاع الروسي: الناتو حاول التوسع شرقاً قبل عمليتنا في أوكرانيا ويعمل على إطالة أمد المواجهة بتقديم السلاح لكييف
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زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر يعلن تأجيل تظاهرات يوم السبت المقبل حتى إشعار آخر
قوات الأمن التونسية تعلن إحباط أكثر من 5 محاولات هجرة غير شرعية بحراً وإنقاذ وتوقيف 91 شخصاً
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التلفزيون السعودي: تحطم طائرة خفيفة ووفاة قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة في العاصمة الرياض
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في احتفال وضع حجر الأساس لمشروع معلم جنتا للسياحة الجهادية الجمعة الساعة 5:30 عصراً في بلدة جنتا_ يحفوفا البقاعية
رئيس تحالف الفتح هادي العامري يستقبل المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت ويناقشان المستجدات السياسية
منذ 2 ساعة
16 August، 2022
الامم المتحدة
العراق
تحالف الفتح
هادي العامري
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