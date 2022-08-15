رغم وضعه الصحي الحرج… محكمة الاحتلال الصهيوني ترفض استئناف الأسير عواودة

رفضت محكمة الإستئناف العسكرية الإسرائيلية، الاثنين، الاستئناف الذي قدّمه المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلّة، بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وعقدت محكمة الاحتلال جلستها للنظر باستئناف عواودة بعدما تأجيل الجلسة الأسبوع الماضي؛ لتقديم تقرير طبي يوضح الحالة الصحية الخطيرة التي وصل إليها.

وذكر نادي الأسير أنّ قرار المحكمة الإسرائيلية جاء على الرغم من الوضعي الصحي الحرج الذي وصل إليه المعتقل عواودة الذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 165 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري.

وعواودة معتقل منذ 27/12/2021، وأصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة.

ويوم السبت، تمكّنت زوجة المعتقل عواودة من زيارته في مستشفى “أساف هروفيه” قرب اللد في الداخل المحتل، وقالت إنّ زوجها يعاني من فقدان للذاكرة ولا يتذكر أسماء بناته، حيث فقد أكثر من نصف وزنه ويعاني من الضعف والوهن، وعدم الرؤية لدرجة أنه لم يتعرف عليها.

وحذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة تعرض المعتقل عواودة للموت المفاجئ، في ظل تدهور وضعه الصحي، لافتة إلى أن الحالة الصحية له تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

المصدر: وكالة شهاب