أبو شقرا لموقع المنار: البنزين متوفّر ، ونتمنى معالجة الفروقات بالسعر

بعد إقفال بعض محطات المحروقات في بعض المناطق اللبنانية تمنى ممثل موزعي المحروقات ومستشار نقابة المحروقات فادي أبو شقرا على وزير الطاقة والمديرية العامة للنفط “أن يكونوا بجانب اصحاب المحطات والموزعين لكي نقطّع هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد” .

وقال ابو شقرا في تصريح لموقع المنار أنه “ضد القرارات بعدم تسلم مادة البنزين من قبل بعض المحطات”.

وأضاف أن “البضاعة متوفرة عند الشركات المستوردة وعلى الوزارة معالجة موضوع المحطات بحيث تتأمن المواد لكي يستطيع المواطن تعبئة البنزين بدون أي مشاكل”.

وتابع أنه “يحب ان يستفيد المواطن من هبوط أسعار المحروقات العالمية، ولكن يجب معالجة الفروقات بالسعر”.

المصدر: موقع المنار