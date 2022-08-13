إعادة النفط الايراني المحتجز في اليونان الى ناقلة ايرانية

اعلن المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية علي اكبر صفائي عن بدء عملية إعادة النفط المحتجز من السفينة “لانا” تحت علم الجمهورية الإسلامية الایرانية في اليونان الى ناقلة ايرانية منذ الليلة الماضية.

وذكر “علي أكبر صفائي” أن السفينة “لانا” التي ترفع علم الجمهورية الإسلامية الايرانية وتتعلق بشركة تابعة للقطاع الخاص الايراني تعرضت لعطل فني و أوقفت عند تشغيلها في شواطئ اليونان و تم احتجاز حمولتها بناء على طلب المحكمة الأمريكية بايدي الحكومة اليونانية .

وقال انه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجمهورية الإسلامية الايرانية والمتابعة الحثيثة من قبل جميع الهيئات ذات الصلة في البلاد ، اتخذت المحكمة اليونانية إجراءات لإعادة النفط إلى المالك الإيراني.

المصدر: وكالة ارنا