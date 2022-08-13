السيد رئيسي: فريقنا المفاوض يتابع العمل بأدلة قوية

أعلن الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي أننا “نتعرض للتهديد والحظر من قبل العدو، لكننا أعلنا وعملنا على أن لا نربط تقدم البلاد ورفع المشكلات الاقتصادية بهذه القضايا”. وفي لقاء له عصر الجمعة مع النخب وعوائل الشهداء والجرحى في محافظة كرمان، أكد السيد رئيسي أن “فريق التفاوض الايراني يتابع المفاوضات النووية بأدلة قوية ، لأننا نملك المنطق وسنتمسك بهذا المنطق القوي”.
تحقيق العدالة بحاجة الى قوى ثورية
وفي جانب آخر، رأى رئيس الجمهورية أن “تحقيق العدالة من اهم مصاديق المعروف، ومن اجل تنفيذ هذا الامر هناك حاجة لعناصر ثورية”. وأضاف السيد رئيسي أننا “نؤكد ضرورة استخدام القوى الشبابية الثورية التي تملك إرادة التغيير، في خطة عمل الحكومة”. وأشار الى “ضرورة ان تلقي العدالة بظلالها على كافة مراحل التنمية ، وبهذا ستمضي مسيرة التنمية بشكل جيد”.
المصدر: ارنا