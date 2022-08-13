السيد رئيسي: فريقنا المفاوض يتابع العمل بأدلة قوية

تحقيق العدالة بحاجة الى قوى ثورية

وفي جانب آخر، رأى رئيس الجمهورية أن “تحقيق العدالة من اهم مصاديق المعروف، ومن اجل تنفيذ هذا الامر هناك حاجة لعناصر ثورية”. وأضاف السيد رئيسي أننا “نؤكد ضرورة استخدام القوى الشبابية الثورية التي تملك إرادة التغيير، في خطة عمل الحكومة”. وأشار الى “ضرورة ان تلقي العدالة بظلالها على كافة مراحل التنمية ، وبهذا ستمضي مسيرة التنمية بشكل جيد”.