شولتس يعد الألمان بتوفير مادة الغاز في 2023 وإن كانت بأسعار مرتفعة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2022 - 15:58

شولتس يعد الألمان بتوفير مادة الغاز في 2023 وإن كانت بأسعار مرتفعة

منذ 56 mins 12 August، 2022
شولتس يعد الألمان بتوفير مادة الغاز في 2023 وإن كانت بأسعار مرتفعة
أخبار دولية - المانيا

صرّح المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال زيارة لبوتسدام الجمعة، أن ألمانيا “ستكون لديها بنية تحتية كافية لتوفير الغاز منتصف 2023، وإن كان ذلك بأسعار أعلى”.

وقال المستشار الألماني “لقد أعلنا أننا سنبني محطات للغاز الطبيعي المسال على طول الساحل الألماني الشمالي، كما سنبني خطوط أنابيب بسرعة عالية، حتى نتمكن من استيراد الغاز ليس فقط من النرويج وهولندا وموانئ أوروبا الغربية في هولندا وبلجيكا وفرنسا، ولكن أيضا عن طريق خط أنابيب من بريطانيا”، متابعاً “نحاول زيادة المنشآت التي تم إنشاؤها بالفعل حتى يكون لدينا في وقت ما خلال العام المقبل بنية تحتية كافية، وإن كان ذلك ربما بأسعار أعلى، لضمان توفير مادة الغاز”.

وتحاول ألمانيا تقليص اعتمادها على الغاز الروسي، عقب اندلاع الصراع مع موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم

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