إعلام العدو: مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في اصطدام حافلة تابعة لشركة إيغد الصهيونية بعدد من المارة غرب القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2022 - 00:54

إعلام العدو: مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في اصطدام حافلة تابعة لشركة إيغد الصهيونية بعدد من المارة غرب القدس

منذ 2 ساعة 11 August، 2022
أخبار موقع المنار

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