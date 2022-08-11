مقتل 80 شخصا في جمهورية لوغانسك بالقصف الأوكراني منذ 17 شباط/فبراير

أعلنت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، في بيانها اليوم، إن القصف الأوكراني في الفترة منذ 17 شباط/فبراير تسبب بمقتل 80 شخصاً في مختلف أنحاء الجمهورية. وذكر البيان أن قصف القوات الأوكرانية، أسفر كذلك عن إصابة 249 شخصاً بجروح.

وأضافت القيادة في بيانها “في الفترة من 17 شباط/فبراير 2022 إلى 11 آب/أغسطس 2022، تم تسجيل 1046 عملية قصف لأراضي الجمهورية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام أسلحة ثقيلة. خلال الفترة المذكورة أعلاه، تسبب هذا القصف بمقتل 80 شخصا وإصابة 249 آخرين بجروح”. يُشار إلى أن القصف الأوكراني تسبب بتدمير وبأضرار لـ 2155 مبنى من المباني السكنية في 31 مركزاً سكنياً، فضلاً عن تضرر 192 منشأة بنية تحتية مدنية”.

المصدر: روسيا اليوم