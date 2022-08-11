البحرية الإيرانية تعلن تعرض إحدى سفنها لهجوم في البحر الأحمر

أعلنت القوات البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن إحباطها هجوماً على سفينة إيرانية في البحر الأحمر. وتصدت القوات البحرية الإيرانية لهجوم على إحدى سفنها في البحر الأحمر، في منتصف ليلة أمس.

وقال نائب قائد العمليات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال مصطفى تاج الديني، إن القوات البحرية للجيش الإيراني حضرت إلى منطقة البحر الأحمر، في الليلة الماضية، بعدما تلقت طلب مساعدة من سفينة إيرانية.

وأضاف أنه، “مع الحضور الفاعل لفريق المواكبة والتبادلات القوية (بين الجانبين)، لاذت الزوارق المهاجمة بالفرار”.

وتابع تاج الديني “من المهام الأساسية والاستراتيجية للقوات البحرية هي تأمين خطوط الاتصال والدفاع عن مصالح الجمهورية الإسلامية في البحار والمحيطات المفتوحة، لهذا السبب، فإن فريق الحراسة التابع للبحرية الإيرانية تحت قيادة المدمرة الإيرانية جماران يقوم بمهمته في خليج عدن والبحر الأحمر”.

ولم يقدم المسؤول العسكري الإيراني مزيدا من التوضيحات بشأن السفينة المستهدفة أو الجهات التي يشتبه بوقوفها خلف الهجوم عليها.

المصدر: مواقع