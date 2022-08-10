قوى الامن: حاول تهريب دولارات مزيفة الى سوريا فأوقفته مفرزة بعلبك القضائية وضبطت المبلغ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 10 2022 - 18:48

قوى الامن: حاول تهريب دولارات مزيفة الى سوريا فأوقفته مفرزة بعلبك القضائية وضبطت المبلغ

منذ 21 mins 10 August، 2022
اخبار امنية وحوادث
لبنان

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 02-08-2022 وفي بلدة تمنين الفوقا، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت دورية من مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو:
–    خ. د. (من مواليد عام ????، سوري)
وضبطت بحوزته مبلغ يبلغ حوالى /11,000/$ مزيّف من فئتي /50 و100/ $، مخبأ بطريقة احترافية داخل ألبسة مستعملة، كان يحاول تهريبه من لبنان الى سوريا.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورّطين.

المصدر: أخبار امنية في لبنان

التعليقات

ذات صلة