إصابة 14 فلسطينيا أحدهم بحالة خطرة جراء مواجهات بين سرايا القدس – كتيبة نابلس وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2022 - 09:26

إصابة 14 فلسطينيا أحدهم بحالة خطرة جراء مواجهات بين سرايا القدس – كتيبة نابلس وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس

منذ 33 mins 9 August، 2022
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