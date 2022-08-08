بالفيديو | ملايين الإيرانيين يحيون يوم عاشوراء في مسيرات حاشدة جابت المدن

احيا ملايين الإيرانيين منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الإثنين، إحياء ذكرى عاشوراء، يوم استشهاد الإمام الحسين (ع) وأهل بيته في العاشر من محرم. وتوافد ملايين المعزين إلى مختلف المحافظات الإيرانية من بينها كرمان وأردبيل وشيراز، إلى جانب العاصمة طهران، لتسيير مواكب العزاء واللطم وتجديد الولاء لكربلاء.

ورفع المشاركون في مراسم العزاء، الرايات الحسينية ورددوا شعارات من وحي المناسبة، مؤكدين تمسكهم بدرب الإمام الحسين (ع) والقيم التي تحملها كربلاء. وكان قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي، شارك مساء الأحد بمراسم ليلة العاشر من محرم، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع).

ويحيي المسلمون حول العالم كل عام ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي (ع) مع أهل بيته وأصحابه، وسبي نسائه، في واقعة الطف بكربلاء سنة 61 للهجرة (680 ميلادي)، ويستمر الإحياء طوال الأيام العشرة الاوائل من شهر محرم، على ان يتم إحياء يوم العاشر بقراءة المصرع الحسيني وإقامة المسيرات الحاشدة.

المصدر: المنار