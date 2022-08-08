انطلاق مسيرة إحياء عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني في العاصمة اليمنية صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2022 - 11:38

انطلاق مسيرة إحياء عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني في العاصمة اليمنية صنعاء

منذ 1 ساعة 8 August، 2022
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