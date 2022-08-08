انطلاق مسيرة إحياء عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني في العاصمة اليمنية صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2022 - 11:38
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ملايين الإيرانيين يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) وأهل بيته في العاشر من المحرم في مختلف المحافظات الإيرانية
مسيرات لإحياء عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني في العاصمة اليمنية صنعاء وفي صعدة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: المقاومة في فلسطين ولبنان تستطيع أن تثبت معادلات الردع وتفرض الشروط على العدو
السيد نصر الله: نؤكد على شجاعة الرد الفلسطيني وإلا لكانت إسرائيل استمرت بعمليات الاغتيال وهذا يؤكد ردع العدو
السيد نصر الله: يجب الاشادة بثبات وشجاعة المجاهدين وفي مقدمهم مجاهدو حركة الجهاد وبصمود شعب غزة الحاضن للمقاومة
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي كان واضحا أنه يريد وقف الحرب لأنه لم يعد يحتمل المزيد من الصواريخ
دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين حركة الجهاد الإسلامي والعدو الصهيوني برعاية مصرية
وقف إطلاق النار يتضمن إلتزام مصر ببذل جهودها والعمل للإفراج عن الأسيرين خليل عواودة وبسام السعدي في أقرب وقت ممكن
حركة الجهاد الإسلامي: نرحب بالجهود المصرية ونعلن وقف إطلاق النار مع التأكيد على حقنا في الرد على أي عدوان صهيوني
الجهاد الإسلامي: الرحمة لشهدائنا الذين قدموا دمهم دفاعا عن الحق والتحية لشعبنا البطل ولأسرانا ونفتخر بالجرحى والمصابين
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: المقاومة الفلسطينية سجلت انجازا تاريخيا في مواجهة هذا العدوان
النخالة: العدو الصهيوني رفع شعار تصفية حركة الجهاد وجناحها العسكري ولكننا خرجنا أكثر قوة من أي وقت مضى
النخالة: حركة الجهاد فرضت شروطها بإطلاق الاسيرين بسام السعدي وخليل عواودة والعدو لم يستطع فرض أي شرط
النخالة: ضمانة تنفيذ الاتفاق هي قوة المقاومة وإذا لم يلتزم العدو بما توصلنا إليه فسنستأنف القتال مرة أخرى
النخالة: نحن أمام معادلات قوة تختلف يوميا وإذا كان قطاع غزة المحاصر فرض شروطه فما بالكم بالنسبة للمقاومة في لبنان
دخول شاحنات محملة بالوقود لمحطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصل بنظيره اللبناني عبد الله بو حبيب وعرض معه الوضع في فلسطين
عبد اللهيان أكد لنظيره بو حبيب استعداد إيران لمساعدة لبنان في حل مشكلة الكهرباء
وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه: توصلنا لتأجيل الجمعية العامة وإلغاء إضراب الطيارين في شركة طيران الشرق الأوسط
انفجار مستودع عتاد تابع لسرايا السلام بمنطقة الحولي بمحافظة النجف الاشرف وأنباء عن سقوط ضحايا وجرحى
انطلاق مسيرة إحياء عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني في العاصمة اليمنية صنعاء
منذ 1 ساعة
8 August، 2022
صنعاء
مسيرة إحياء عاشوراء
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