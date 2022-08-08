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August 8 2022 - 08:46

مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

منذ 5 mins 8 August، 2022
حملة اعتقالات واسعة في الضفة
عربي وإقليمي - فلسطين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وعرف من بين المعتقلين:
١. المحرر جمعة رمضان- زيتا جماعين قرب نابلس
٢. المحرر جهاد شحادة- جماعين جنوب نابلس
٣. المحرر رامي سليمان- مردة قرب سلفيت
٤. الشيخ يوسف قمبز- فرخة قرب سلفيت
٥. أحمد محمد أبو حسين- بيت فجار جنوب بيت لحم
٦. أحمد نبيل طقاطقة- بيت فجار
* اعتقال شاب لم تعرف هويته من بلدة سلواد شرق رام الله
٧. موسى جالولي- جنين
٨. محمد عبيد- جنين
٩. طه محمد عصافرة- بيت كاحل غرب الخليل
١٠. مؤيد محمد ابريوش- بيت كاحل
١١. صفوت عصافرة- بيت كاحل
١٢. معتصم عمار عطاطرة- يعبد جنوب جنين

المصدر: فلسطين اليوم

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