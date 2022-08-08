أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 08-08-2022

البناء

– تترقّب واشنطن الموقف الإسرائيلي من مستقبل المفاوضات مع لبنان في ضوء جولة غزة الأخيرة، بعدما كان الإسرائيليون تحدّثوا عن تأجيل المفاوضات لما بعد الانتخابات ولو اقتضى الأمر تأجيل الاستخراج من كاريش، لكن واشنطن تخشى أن تردّ المقاومة بتفعيل معادلة ما بعد كاريش.

– قال مصدر في غرفة عمليات غزة إن صيغة تولي سرايا القدس للرد منفردة على العدوان الإسرائيلي مقابل تحييد المدنيين عن الاستهداف وبقاء حماس خارج المعركة كانت خياراً اتخذته الجهاد وحماس بالتوافق لوضع الإسرائيلي أمام معادلة توسيع العدوان ودخول حماس أو طلب التهدئة بشروط الجهاد.

النهار

– يتحضّر تيار سياسي بارز لعقد خلوة “تقييمية” واجراء تغييرات قيادية ربطاً بالانتخابات النيابية الأخيرة، الى مرحلة ما بعد العهد الحالي.

– يلاحَظ تجنب أكثر من نائب استقبال مرشحين للانتخابات البلدية المقبلة، والجواب من الغالبية: لننتظر الاستحقاق الرئاسي أولاً.

اللواء

– حرص مرجع روحي على التعبير عن تحفظه من موضوع تقسيم بلدية بيروت بواسطة مقربين من دائرته الضيقة، تجنباً لسجالات ماراتونية لا طائل منها!

– أكد مصدر حكومي أن «الحملات الإعلامية القبيحة» بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وفريقه الحزبي قد قطعت الطريق على كل إمكانيات التفاهم ليس حول تشكيل الحكومة العتيدة وحسب، بل وعلى بقية الملفات المالية والإصلاحية الحساسة في الفترة المتبقية من ولاية العهد!

– التزم حزب ناشط الصمت المطبق من الصراع المحتدم بين الرئيس المكلف ورئيس التيار العوني، ولكن تبين أنه في لحظة الحسم سيقف مع الثاني ضد الأول لإعتبارات تحالفية لا تخفى على أحد!

الجمهورية

– تجري إتصالات مكثفة لتقريب المسافة بين حزب فاعل مؤثر وشخصية غير مدنية.

– رصدت الجهة التي رفعت لوحات في بعض المناطق كتب عليها «روحة بلا رجعة».

– يفكر أحد رؤساء الأحزاب الذي لم يوفق في الإنتخابات النيابية الأخيرة بتمضية عطلة خارج لبنان تمتد لأشهر عدة.

المصدر: صحف