بينهم طفلة وسيدة ..الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى 15 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال “الإسرائيلي” المتواصل لليوم الثاني على التوالي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي “تحديث لاجماالي ضحايا الاستهداف الاسرائيلي لقطاع غزة حتى اللحظة 03:35 م، 15 شهيد من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 اعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عام ، وسيدة مسنة واصابة 125 مواطن بجراح مختلفة”.

وبدأت “إسرائيل” اليوم السبت 6/8/2022، بسياسة هدم منازل المواطنين، في اليوم الثاني للعدوان المتواصل على قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية حتى كتابة الخبر ثلاثة منازل في قطاع غزة، كما وقصفت منزلاً يعود لآل شملخ في حي الشيخ عجلين جنوب غزة ودمرته بالكامل بعد أن تم قصفه بطائرة استطلاع.

كما قصفت منزلين أحدهما مهجوراً في بني سهيلا في خانيونس جنوب قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم