قائد حرس الثورة الإسلامية في ايران ملتقياً الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: قدرات الكيان الاسرائيلي إلى زوال – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 13:38

قائد حرس الثورة الإسلامية في ايران ملتقياً الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: قدرات الكيان الاسرائيلي إلى زوال

منذ 14 mins 6 August، 2022
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