سرايا القدس تستهدف بالصواريخ مستوطنات علوميم وكيسوفيم ونير عوز ونيريم ونير عام وياد مردخاي واحتراق مصنع في أشكول – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 13:38
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جيش العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة ويستهدف مواقع مدنية وارتقاء 12 شهيداً
سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 180 صاروخاً رداً على اغتيال القائد الجعبري ورفاقه
سرايا القدس تقصف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخاً ضمن عملية "وحدة الساحات"
سرايا القدس تدك مواقع الإحتلال العسكري إيرز ونير عوز وكيسوفيم وبوابة المطبق شرق رفح وتحشدات عسكرية صهيونية
سرايا القدس تستهدف مواقع فجة والـ 16 والنصب التذكاري وصوفا وبطاريات القبة شمال علوميم برشقة صاروخية
الناطق بإسم لجان المقاومة أبو مجاهد: المقاومة موحدة في الميدان ولن تسمح للاحتلال بالاستفراد بشعبنا
إذاعة جيش العدو: صافرات الانذار تدوي في غلاف قطاع غزة وتحذير من تسلل طائرة دون طيار من داخل القطاع
مراسل القناة 13 العبرية: شوراع سديروت ومستوطنات الغلاف خالية بسبب نزوح عدد كبير من المستوطنين الى وسط البلاد
حزب الله يتقدم من الأخوة في حركة الجهاد بأحر التعازي باستشهاد القائد الجهادي تيسير الجعبري وعدد من أخوانه المجاهدين
الشيخ نعيم قاسم: "اسرائيل" مجرمة وعدوانية وقتلها للجعبري في حي سكني هو عمل إجرامي لا يمكن ان يمر من دون عقاب
الخارجية اللبنانية: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وندعو المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف الاعتداء فورا
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب: العدو يلعب بالنار التي سترتد خرابا على كيانه المهدد بالزوال
الأزهر الشريف: الصمت العالمي غير المعقول وغير المقبول يمنح الكيان الصهيوني تشجيعًا لمواصلة انتهاكاته بحق الأبرياء
الخارجية التونسية: لضرورة التصدي لجرائم الاحتلال في غزة ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية
الخارجية الجزائرية: التصعيد الاسرائيلي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في القطاع المحاصر
كتائب حزب الله في العراق: استمرار الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب الفلسطيني ما هي إلا نتيجة القبول بالتطبيع
ائتلاف 14 فبراير البحريني: دماء الشّهيد الجعبري وإخوانه ستعجّلُ من سقوط الكـيان المؤقّت أقرب من أيّ وقت مضى
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: ندين العدوان الصهيوني على غزة والمقاومة الفلسطينية ستسرع في زوال الكيان الغاصب
الاحتلال يخلي جميع الشواطئ من "ريشون لتسيون" حتى مستوطنة "زيكيم" بسبب الأوضاع الميدانية في قطاع غزة
وزير حرب العدو يأمر بمواصلة شن الهجمات ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي واستهداف مصادر اطلاق الصواريخ
سرايا القدس تستهدف بالصواريخ مستوطنات علوميم وكيسوفيم ونير عوز ونيريم ونير عام وياد مردخاي واحتراق مصنع في أشكول
منذ 29 mins
6 August، 2022
عاجل
العدوان على غزة
سرايا القدس
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المقررة الأممية في فلسطين: العملية العسكرية في غزة عمل عدواني صارخ وغير قانوني وعديم الأخلاق
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حركة أمل تستنكر العدوان على الشعب الفلسطيني: لرص الصفوف ونبذ الخلافات
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