منظمة التعاون الاسلامي: ندين العدوان الاسرائيلي على غزة ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 01:32

منظمة التعاون الاسلامي: ندين العدوان الاسرائيلي على غزة ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة

منذ 8 mins 6 August، 2022
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