علب الطعام الساخن في المضافات وشروط سلامتها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2022 - 10:42
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الأمين العام لحزب الله: هناك إصرار على البشاعة وعلى استخدام الدماء المظلومة في انفجار مرفأ بيروت في الاستهداف السياسي
السيد حسن نصر الله: من جملة من يقع عليهم اللوم هم الجهات السياسية والإعلامية التي وظفت المصيبة سياسيا منذ الساعات الأولى
السيد نصر الله: هناك قضاة وضباط ومسؤولون تقع عليهم المسؤولية لم يتم التحقيق معهم وهو ما أوجد الشك حول آداء قاضي التحقيق
السيد نصر الله: الحل هو بتنحي القاضي الحالي وتعيين قاض موضع ثقة وهناك الكثير من القضاة الذين يملكون الخبرة والشفافية
السيد نصر الله: ليس فقط من اجل كشف الحقيقة ودماء الشهداء والجرحى أيضا من أجل مظلومين موجودين في السجون منذ سنتين
السيد نصر الله: ندعو إلى فتح المسار القضائي من جديد وكشف الحقيقة كاملة وأن يعاقب المسؤول عن هذه الجريمة أيا يكن
السيد نصر الله: أول الطريق وآخره ووسطه هو أن يتم إخراج هذا الملف من التوظيف السياسي إذا أردتم أن تصلوا إلى الحقيقة
السيد نصر الله: أول من كان مشروعه تهجير المسيحيين من لبنان هم الأمريكيون
جمعية مصارف لبنان تعلن إضراب المصارف العاملة ابتداء من الاثنين 8 آب
مراسل المنار: إنهيار صومعتين من الجزء الشمالي لإهراءات القمح في مرفأ بيروت
الرئيس الإيراني خلال لقاءه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: طريق المقاومة هزم العدو وأعطى الأمل لأنصار فلسطين
السيد إبراهيم رئيسي لزياد النخالة: الدفاع عن فلسطين والمقاومة سياسة إيران الحتمية ولا يوجد لدينا أي تردد في ذلك
النخالة للسيد رئيسي: وجود المقاومة في فلسطين المحتلة وقطاع غزة هو ما سيشكل ضغطا على الكيان الصهيوني وهذا بفضل دعم إيران
قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي: أمريكا حزمت حقائبها وهي تتجه لمغادرة المنطقة
اللواء سلامي: حزب الله يمتلك أكثر من مئة ألف صاروخ وهو جاهز لفتح باب جهنم على الكيان الإسرائيلي
هيئة الأسرى الفلسطينية: استشهاد الأسير يحيى سعيد جابر من محافظة الخليل في سجن "عوفر"
مهجة القدس: الشيخ بسام السعدي يعاني من دوار في رأسه ومحكمة الاحتلال ترفض السماح لمحامي الدفاع بتصوير آثار الكدمات
الإطار التنسيقي في العراق يعلن دعمه لإجراء انتخابات مبكرة بعد تحقيق إجماع وطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة
علب الطعام الساخن في المضافات وشروط سلامتها
منذ 2 ساعة
5 August، 2022
ثقافي وديني
-
صفحات منوعة
المصدر:
موقع المنار
الطعام في عاشوراء
عاشوراء
نصيحة بدقيقة
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