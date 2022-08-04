اليابان ترجّح سقوط صواريخ صينية في منطقتها الاقتصادية الخالصة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2022 - 17:20

اليابان ترجّح سقوط صواريخ صينية في منطقتها الاقتصادية الخالصة

منذ 36 mins 4 August، 2022
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