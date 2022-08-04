النائب رعد : الاسرائيلي لم يعد صانع المعادلات ويعرف ما سيخسره بأي حرب مقبلة

اعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان”حقوقنا الكاملة نريدها في مياهنا وغازنا ونفطنا وسيادتنا وكرامتنا الوطنية ولن نقبل ان تسلب هذه الحقوق لحساب مصالح الآخرين”.

جاء ذلك خلال كلمات له في مجالس عاشورائية في عنقون و النبطية الفوقا وكفررمان وتحدّث فيهم عن اهمية التمسك بنهج الامام الحسين(ع)، واثر ذلك على سلامة المجتمع البشري و امنه و استقراره .

و شدد رعد على وجوب احياء امر اهل البيت (ع) لأنه”امر الله و الانبياء و الأئمة الاولياء و الذي به تستقيم حياة الانسان الفردية و الاجتماعية”.

و كشف رعد ان”مخزون الغاز في البحر الابيض المتوسط و ضمن المياه الاقليمية للبنان و سوريا معا يعادل الاحتياطي الاستراتيجي من الغاز في دول الخليج باستثناء قطر، وفق ما قاله احد المسؤولين الروس”.

و اضاف ان”الاهتمام الامريكي حاليا بترسيم حدودنا البحرية سببه حاجة اوروبا للغاز و مصالح الكيان الصهيوني، اما مصلحتنا اللبنانية فقد فرضت نفسها فرضا بسبب حضور المقاومة كقوة داعمة للموقف اللبناني الوطني”.

واكد رعد ان”الاسرائيلي لم يعد هو صانع المعادلات وهو لا يزال مردوعا و يعرف ان ما سيخسره في اية حرب محتملة هو اضعاف ما سنخسره نحن في لبنان، و لذلك يلجأ اسيادهم الامريكيون الى استخدام الحصار و التضييق الاقتصادي و فرض العقوبات كي ينالوا من عزيمة شعبنا و صموده و يدفعوه للخضوع و الانصياع لارادة المعتدين الظالمين، وهم لم يفهموا بعد اننا ابناء مدرسة الحسين التي شعارها : هيهات منا الذلة”.

و ختم رعد”نحن لن نخضع لا لارادة فاجر محتل و لا لارادة طاغيةً و لن نحني جباهنا او نسجد الا لله عز وجل” .

المصدر: موقع المنار