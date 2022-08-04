تواصل احياء المراسم العاشورائية في مدن وبلدات منطقة جبل عامل الأولى

تتواصل المراسم العاشورائية التي يقيمها حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى في العديد من قرى وبلدات ومدن الجنوب، ففي مدينة صور، أقام حزب الله المجلس العاشورائي المركزي في ملعب الآثار مقابل مجمع الإمام الحسين (ع)، بحضور مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، مفتي صور وأقضيتها الشيخ مدرار الحبال، وعدد من علماء الدين وفعاليات وشخصيات وحشد من الأهالي.

وبعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تحدث الشيخ الحبال فقال إذا اختلف المسلمون فيما بينهم واختلافهم يهدف إلى تحقيق رضوان الله عز وجل، فإنما ذلك علامة تدل على إخلاصهم وعلى أنهم أمة واحدة متماسكة متآلفة مهما حاول الشيطان أن يوقع بين أبنائها، فإنها سريعاً ما تعود وتتلاحم وتقف صفاً واحداً عن الشدائد وعند كل بلاء ينزل بهذه الأمة، ويقود ذلك الربانيون والصادقون والأتقياء بإذن الله تعالى.

ومن ثم تلا الشيخ خير الدين شريف السيرة الحسينية العطرة.

وفي مدينة بنت جبيل، أقام حزب الله المجلس العاشورائي المركزي في مجمع أهل البيت (ع)، بحضور عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشود من الأهالي.

وبعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تحدث الشيخ قاووق فقال إن هذا المشهد الإلهي الذي يتكرر في كل أرض ومكان وساح، هو المشهد المنتصر الذي ترك للتاريخ كل الحياة والعزة والانتصارات، وهو الذي صنع ماضينا، وأسس لحاضرنا، وأوصلنا إلى ما نحن فيه.

وفي بلدات الحلوسية، وطورا، ورشاف، وميس الجبل، ومجدل سلم، تليت السيرة الحسينية العطرة، قبل أن تقام لطميات حسينية صدحت فيها الحناجر بعبارات التلبية للإمام الحسين (ع).

كما أحيت مفوضية جبل عامل في كشافة الإمام المهدي (عج) في مدن وقرى الجنوب اليوم الخامس من المجالس العاشورائية، بحضور 23273 حسينيّ وزينبيّة توزعوا على 309 مجلس تنوعت فقراته، لتربط هذا الجيل من الناشئة بعاشوراء مدرسة الأجيال.

المصدر: موقع المنار