الصين: اجراءات الرد على زيارة بيلوسي إلى تايوان ستكون حاسمة

أكدت الخارجيةُ الصينيةُ أنَ إجراءاتِ الردِ على زيارةِ رئيسةِ مجلسِ النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي” إلى تايوان ستكونُ حاسمةً وستتحملُ “تايبيه” وواشنطن مسؤوليةَ عواقبِها.

وقالت الناطقةُ باسمِ الخارجيةِ الصينية اِنَ الصينَ ستتخذُ جميعَ الإجراءاتِ المضادةِ اللازمةِ لحمايةِ السيادةِ الوطنيةِ وسلامةِ أراضيها بحزم.

واضافت المتحدثةُ إنَ مناوراتِ الجيشِ الصيني الأخيرةَ لم تؤثر في حريةِ الملاحة في مضيق تايوان، ووصفت المناورات بأنها إجراءاتٌ مشروعةٌ تهدفُ إلى ردعِ تايوان.

واعتبر وزيرُ الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنَّ زيارةَ رئيسةِ مجلسِ النواب الأمريكي إلى تايوان تعكسُ حرصَ الولاياتِ المتحدةِ على الإثباتِ للجميع أنها لا تخضعُ لأيِ محاسبة.

وخلال زيارته الى ميانمار قال لافروف ، لا نرى سبباً آخرَ لخلقِ مثلِ هذه التوتراتِ من فراغ.

المصدر: قناة المنار