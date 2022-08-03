مصرع 17 شخصاً وإصابة 4 في حادث تصادم جنوب مصر – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 3 2022 - 11:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
03 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: على الأميركي أن ينتبه للعبة الوقت وموقف الدولة والمقاومة واحد في هذا الموضوع
السيد نصر الله: الوقت ضيق والمفترض خلال أيام أن يأتي الوسيط بالجواب وعلى ضوئه يتصرف الناس في لبنان
السيد نصر الله: لم نتحدث مع أحد من المسؤولين الإيرانيين بعرض الفيول وننتظر الجواب الرسمي اللبناني لنقوم بالمسعى وهذا جدي
السيد نصر الله: الذين اعترضوا على عرض الفيول الإيراني هم عبيد عند جماعتهم بينما نحن سادة عند الولي الفقيه
السيد نصر الله: هدف العدو هو إيصال الشعب اللبناني وكل من هو مقاوم إلى الخضوع والتخلي عن السيادة والحقوق والثروات
السيد نصر الله: جواب الناس في الانتخابات كان عظيما ونتائجها أحبطت العدو خصوصا بعد ثلاث سنوات من التجويع
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: يوجد اهتمام في الدولة اللبنانية بمسألة استرداد الحقوق الغازية وهذا مشهد جيد
مصادر المنار: هوكشتاين سيعود إلى لبنان خلال أيام أو أسبوع على أبعد تقدير ويحمل جوابا على مطلب لبنان بالخط 23 وحقل قانا
مصادر للمنار: لبنان أصر على المبعوث الأميركي على الحصول على جواب في أسرع وقت وأبلغه أن الوقت ليس مفتوحا
يديعوت أحرونوت: إيقاف القطارات وإغلاق الطرق خشية الرد على عملية اعتقال في جنين يدل على مشكلة في الردع لدى الاسرائيلي
فلسطين المحتلة: إصابة 3 شبان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة كفرقدوم شرق قلقيلية
العراق: إحباط هجوم على حاجز للجيش شنه مسلّحو تنظيم "داعش" عند أطراف قرية سيف سعد في ديالى شرق بغداد
منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ترحب بتمديد الهدنة في اليمن وتدعو "أطراف الصراع" إلى الالتزام ببنودها
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزية جاء ردا على العقوبات الأميركية الجديدة
الخارجية الأميركية: مقتل زعيم "القاعدة" أيمن الظواهري قد يدفع مؤيدي التنظيم لاستهداف المنشآت أو المواطنين الأميركيين
مصدر حكومي أفغاني: نؤكد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية استهدفت منزله وسط كابل
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال زيارتها رئيسة تايوان تساي إنغ: تضامن واشنطن مع تايوان حاسم
الخارجية الصينية: زيارة بيلوسي لتايوان لا ترتبط بالديمقراطية وإنما تتعلق بسيادة الصين وسلامة أراضيها
وزارة الدفاع التايوانية: المناورات الصينية وصلت إلى حد حصار المجالين الجوي والبحري لتايوان
وزارة التجارة الصينية تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على تايوان بسبب زيارة بيلوسي وتوقف توريد الرمال الطبيعية إلى الجزيرة
مصرع 17 شخصاً وإصابة 4 في حادث تصادم جنوب مصر
منذ 39 mins
3 August، 2022
مصر
التعليقات
ذات صلة
مصر: حادث مروع يخلّف 17 قتيلا في سوهاج
الهند تستثمر أكثر من 8 مليارات دولار في مصر
لوكاشينكو: بيلاروس جاهزة لتوسيع التعاون مع مصر
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}