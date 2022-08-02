الممثل الأممي إلى اليمن: تم التوافق على تمديد الهدنة شهرين إضافيين وسأكثف جهودي للاتفاق على آلية صرف المرتبات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2022 - 22:42

الممثل الأممي إلى اليمن: تم التوافق على تمديد الهدنة شهرين إضافيين وسأكثف جهودي للاتفاق على آلية صرف المرتبات

منذ 56 mins 2 August، 2022
هانس جروندبرج
اليمن - عربي وإقليمي

أعلن الممثل الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ أنه”تم التوافق على تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين وفقا للشروط نفسها مع تكثيف العمل للاتفاق على آلية صرف المرتبات بانتظام”.
وقال الممثل الأممي في بيان له اليوم الثلاثاء ” إنه سيكثف جهوده مع الطرفين للتوصل إلى اتفاق على آلية صرف المرتبات بشكل منتظم”.
وأضاف أن”مقترح الهدنة الموسع سيتيح المجال أمام فتح الطرق وتسيير المزيد من وجهات السفر إلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر ميناء الحديدة”، مؤكدا أنه”سيكثف انخراطه مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل للهدنة بما في ذلك العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها الى الوجهات المتفق عليها وكذلك عدد سفن الوقود”.

المصدر: المسيرة

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