القلب ونبضه على وقع اللطم يثور… في خيمة الحوراء زينب(ع) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2022 - 20:02

القلب ونبضه على وقع اللطم يثور… في خيمة الحوراء زينب(ع)

منذ 48 mins 2 August، 2022
تقارير مصورة - لبنان

العزاء في رابعة ليالي المحرم… جمع المحبين في خيمة الحوراء زينب عليها السلام.

المصدر: قناة المنار

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