مخاتير الهرمل: لزيادة حصة القضاء من الطحين وقبول هبة الفيول الايراني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2022 - 16:12

مخاتير الهرمل: لزيادة حصة القضاء من الطحين وقبول هبة الفيول الايراني

منذ 2 ساعة 30 July، 2022
اخبار
لبنان

عقد مخاتير مدينة الهرمل لقاء استثنائيا، للبحث في الامور المعيشية والحياتية الخانقة التي تمر فيها المدينة، وتوجهوا الى الحكومة ووزيري الاقتصاد والطاقة والمياه بإنصاف المدينة وقضائها بأبسط القضايا المعيشية.

وطالبوا ب”زيادة حصة الهرمل وقضائها من مادة الطحين من طنين ونصف الطن يوميا الى تسعة اطنان اسوة بباقي المناطق، إيجاد آلية لتوزيع مادة الخبز كي تصل الى كل الناس في المدينة وقضائها وعلى ان تكون تحت اشراف الجهات الامنية المختصة، تأمين ساعات تغذية بالتيار الكهربائي للقضاء أسوة بالمناطق المجاورة، والقبول بهبة الفيول الايرانية لمصلحة اللبنانيين”.

وأعلن المجتمعون ان “اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة حتى تحقيق المطالب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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