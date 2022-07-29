الدفاع الروسية: خطر القصف والألغام التي زرعها نظام كييف يعيق حركة السفن التجارية

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف انفجار لغم بحري بسفينة بحوث أوكرانية في مصب نهر الدانوب.

وقال ميزينتسيف “خطر القصف والألغام الذي خلقه مسؤولو كييف لا يسمح للسفن بالإبحار بحرية إلى عرض البحر. حيث أنه في 28 يوليو 2022، عند قياس أعماق الممر المائي عند مصب نهر الدانوب، انفجر لغم بسفينة الدراسات الجغرافية الأوكرانية “شلياخوفيتش”.

وحملت روسيا في وقت سابق الجيش الأوكراني المسؤولية عن زرع مئات الألغام في البحر الأسود وبحر آزوف، محذرة من أن بعض الألغام فلتت من مراسيها.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية