الجيش الايراني يطور صواريخ دقيقة مضادة للدروع

أكد نائب القائد العام لقوات سلاح البر في الجيش الايراني العميد نوذر نعمتي، أن “كل الصواريخ المضادة للدروع في القوات الجویة والوحدات الهجومية المتحركة وقوات الرد السريع التي يملكها الجيش الايراني اصبحت دقيقة، فيما تحولت قذائف مدفعية الجيش الى قذائف ذكية”.

وأشار المسؤول العسكري، الذي تحدث لوكالة انباء فارس عن الانجازات التي حققها سلاح البر بالجيش في الوحدة المدفعية، إلى أن “قائد سلاح البر قدم لقائد الثورة الاسلامية 3 مشاريع يحمل الاول اسم «لبیك ۱» بخصوص تحديث اساس الجيش مع الاخذ بعين الاعتبار الحاجة العملياتية الحديثة”.

وتابع قائلاً “أما المشروع الثاني وهو «لبیك ۲»، فكان تحديث البنية التحتية الذي تم تقديمه لسماحة القائد وعقدت بخصوصه عدة اجتماعات في الاركان العامة للقوات المسلحة لمناقشة هذا المشروع”.

وأكد العميد نعمتي أن “الجيش يعكف حاليا على دراسة هذا المشروع وكيفية تنفيذه، والذي ينص على تزويد سلاح البر في الجيش بأسلحة تتميز بالخصوصيات الآنفة الذكر”.

وأشار نائب القائد العام لقوات سلاح البر في الجيش الى المنظومة الرقمية في هذا السلاح، قائلاً إن هذه المنظومة “تعكف حاليا على توجيه اطلاق النار، حيث بإمكانها وخلال فترة وجيزة جداً تحديد الهدف المذكور وتزويد المدفعية بإحداثياته لإستهدافه من قبل المسيرات”.

المصدر: فارس