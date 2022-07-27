اوساط العدو: أمر التوقيت للسيد نصرالله، وتل ابيب تبحث عن ضمانات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 27 2022 - 22:08

اوساط العدو: أمر التوقيت للسيد نصرالله، وتل ابيب تبحث عن ضمانات

منذ 1 ساعة 27 July، 2022
عربي وإقليمي - كيان العدو

مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تربك العدو بحساباته وتوقيته.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة