متظاهرون دخلوا مبنى البرلمان العراقي

اقتحمت جموع من المتظاهرين مساء اليوم مبنى البرلمان العراقي، واشار مراسل المنار في بغداد ان تظاهرة من اتباع التيار الصدري الذين تجمعوا في ساحة التحرير رفضا لمرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد السوداني، تحولت الى اقتحام للمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية ودخل المتظاهرون الى مبنى مجلس النواب الذي هو في يوم عطلة، واشار الى ان القوات الامنية لم تصطدم مع المتظاهرين .

وقد دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي المتظاهرين الى الانسحاب فورا من مبنى البرلمان.

وبعد مرور اكثر من ساعة بدأ المتظاهرون بالانسحاب من البرلمان بعد دعوة السيد مقتدى الصدر لهم الى الانسحاب والعودة الى منازلهم.

المصدر: موقع المنار