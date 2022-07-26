مجلس النواب ينتخب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء

تتواصل جلسةُ مجلسِ النوابِ المخصصة لانتخابِ أعضاءِ المجلسِ الأعلى لمحاكمةِ الرؤساءِ والوزراءِ ودرسِ وإقرارِ عددٍ من القوانينِ المقترحة.

وفازَ الأعضاءُ السبعةُ في مجلسِ محاكمةِ الرؤساءِ والوزراءِ بالتزكية، وهم النواب: جميل السيد، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، هاغوب بقرادونيان، جورج عطاالله، عماد الحوت، طوني فرنجية، قبلان قبلان، سليم عون وجهاد الصمد.

وشهدت الجلسةُ مناوشاتٍ من قبلِ بعضِ النوابِ عمِلَ الرئيسُ نبيه بري على ضبطِها، مؤكّداً أنَ المجلسَ مُعَوَّلٌ عليه لتخليصِ لبنانَ ولا يجبُ التمسكُ بالأصولِ وتركُ الأصل.

المصدر: قناة المنار