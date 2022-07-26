الحرس الثوري الايراني: دماء شهداء جبهة المقاومة أثمرت اليوم

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الايراني للشؤون التنسيقية العميد علي فضلي أن “الدماء المقدسة النقية لشهداء جبهة المقاومة والمدافعين عن مراقد أهل البيت (ع) قد أثمرت اليوم”.

وقال العميد فضلي، في تصريحه مساء الاثنين ، خلال مراسم الذكرى الأولى لاستشهاد المدافع عن مراقد أهل البيت (ع) العميد سيد أحمد قريشي، والتي أقيمت في قاعة الشهداء في مدينة كرج مركز محافظة البرز غرب طهران إن “الدماء المقدسة النقية لشهداء جبهة المقاومة والمدافعين عن مراقد اهل البيت اذهلت مستكبري الشرق والغرب واميركا والكيان الصهيوني وبعض الدول الأوروبية والإقليمية “.

وأشار العميد فضلي الى “جهاد الشهيد قريشي خلال فترة الدفاع المقدس في مواجهة الحرب التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988) ومن ثم ساهم اعواما في الحرب ضد الارهاب في سوريا، حيث استشهد هناك في العام الماضي اثر الجراح التي كان قد اصيب بها في الحرب المفروضة”.

المصدر: فارس