الحشد الشعبي يعتقل إرهابياً كان يعمل ضمن ما يسمى بـ “الشرطة الاسلامية” في “داعش” بالموصل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2022 - 01:18

الحشد الشعبي يعتقل إرهابياً كان يعمل ضمن ما يسمى بـ “الشرطة الاسلامية” في “داعش” بالموصل

منذ 2 ساعة 24 July، 2022
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